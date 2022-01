Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone: l'UE autorise l'acquisition de Renaissance information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 13:53









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de RL Acquisition (Renaissance) par Blackstone et Francisco Partners Management tous originaires des États-Unis.



Renaissance fournit des logiciels destinés au secteur de l'enseignement primaire et post-primaire, ainsi que des logiciels basés sur le cloud et des outils de flux de travail permettant aux enseignants d'enseigner plus efficacement.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné les activités négligeables de Renaissance dans l'Espace économique européen et l'absence de tout chevauchement entre les activités des sociétés.





