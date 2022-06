Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone: l'UE autorise l'acquisition de Prima information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition de la société italienne Prima par trois firmes états-uniennes, à savoir Blackstone, Carlyle Group et Goldman Sachs Group.



Prima est un intermédiaire en assurance non vie tandis que Blackstone et Carlyle sont des sociétés de gestion d'actifs et que Goldman Sachs opère en tant que banque d'investissement mondiale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements entre les activités des entreprises et du fait qu'aucun lien vertical entre les entreprises ne résulterait de l'opération.







