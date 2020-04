Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone : l'UE autorise l'acquisition d'IQSA Holdings Cercle Finance • 30/04/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'IQSA Holdings au Royaume-Uni par Blackstone des États-Unis. IQSA Holdings possède un portefeuille de logements étudiants construits à des fins commerciales à travers le Royaume-Uni. Elle possède également un développement résidentiel privé à Sheffield, le Pendulum Hotel situé à Manchester et dix sites qu'elle a l'intention d'exploiter en tant que systèmes de PBSA d'entreprise. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de son impact limité sur le marché.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.