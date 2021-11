Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone : l'UE autorise l'acquisition d'ASPI information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun d'Autostrade per l'Italia (ASPI) par CDP Equity (CDPE), toutes deux d'Italie, Macquarie d'Australie et Blackstone des États-Unis. ASPI gère plus de 3 000 kilomètres d'autoroutes à péage à travers l'Italie dans le cadre de concessions à long terme accordées par l'État italien. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence, en raison de l'impact limité qu'elle aurait sur le marché.

Valeurs associées BLACKSTONE NYSE +0.64%