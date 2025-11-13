 Aller au contenu principal
Blackstone investit 1,2 milliard de dollars dans une installation de production d'électricité en Virginie occidentale
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N a déclaré jeudi qu'il investirait environ 1,2 milliard de dollars pour construire une centrale électrique à turbine à gaz de 600 mégawatts dans le comté de Harrison, en Virginie-Occidentale.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

