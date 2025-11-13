Blackstone investit 1,2 milliard de dollars dans une installation de production d'électricité en Virginie occidentale

Blackstone BX.N a déclaré jeudi qu'il investirait environ 1,2 milliard de dollars pour construire une centrale électrique à turbine à gaz de 600 mégawatts dans le comté de Harrison, en Virginie-Occidentale.