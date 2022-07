Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Blackstone: investissement de 400 M$ dans Xpansiv information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 12:19

(CercleFinance.com) - Blackstone annonce un investissement de 400 millions de dollars dans Xpansiv, la principale plateforme mondiale d'échange de matières premières carbone et environnementales.



Xpansiv relie les acheteurs et les vendeurs de produits environnementaux et fournit des données de marché pour les compensations volontaires de carbone, les crédits d'énergie renouvelable (CER) et les carburants à faible teneur en carbone.



Xpansiv soutient les entreprises qui cherchent à atteindre leurs objectifs environnementaux et de réduction des émissions.



Bilal Khan, directeur général principal de Blackstone, a déclaré: ' Nous pensons que les matières premières environnementales sont une nouvelle classe d'actifs essentielle qui doit évoluer de manière exponentielle pour atteindre les objectifs d'atténuation du changement climatique promis par les gouvernements, les entreprises et des industries entières.'