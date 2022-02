Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone: investissement de 21 Mds$ dans Mileway information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 12:59









(CercleFinance.com) - Blackstone a annoncé que les investisseurs de Mileway ont accepté de recapitaliser la société pour un montant de 21 milliards d'euros.



Mileway comprend actuellement plus de 1 700 actifs logistiques, représentant 14,7 millions de mètres carrés dans 10 pays.



Dans le cadre de la recapitalisation, les investisseurs de Mileway se sont vus offrir la possibilité de conserver ou d'augmenter leur participation, ou de se retirer en échange de liquidités.





