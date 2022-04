Blackstone en passe de racheter Atlantia avec Edizione ?

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Edizione, la holding de la famille Benetton et premier actionnaire d'Atlantia, a fait savoir hier à Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield, qui se sont alliés à l'espagnol ACS, qu'elle n'était pas intéressée par leur proposition de rachat du groupe italien d'infrastructures. Edizione a révélé en parallèle être en discussions avec le groupe américain de capital-investissement Blackstone pour une éventuelle OPA sur Atlantia au prix de 24 euros par action. L'offre serait lancée aux alentours de Pâques, selon le quotidien romain Il Messaggero.

