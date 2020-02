Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone dit ne pas pouvoir acheter Bloomberg en tant que propriétaire de Refinitiv Reuters • 27/02/2020 à 11:14









BERLIN, 27 février (Reuters) - Stephen Schwarzman, directeur général de Blackstone BX.N , a déclaré que son fonds de capital investissement, le plus important au monde, ne pouvait pas en tant que propriétaire de Refinitiv acheter Bloomberg si le fournisseur d'informations et de données financières était mis en vente. Stephen Schwarzman a dit avoir envisagé une telle acquisition après avoir appris que Mike Bloomberg, candidat à l'investiture démocrate, pourrait vendre son entreprise s'il était élu président des Etats-Unis en novembre prochain. "Je me suis demandé si je devais acheter cette entreprise et puis j'ai pensé que tant nous étions propriétaires de Refinitiv, qui est leur concurrent, nous ne pouvions pas", a dit Stephen Schwarzman lors d'une conférence sur le "private equity" à Berlin. Blackstone a acquis en 2018 une participation majoritaire dans la division de données et de terminaux financiers de Thomson Reuters TRI.TO , qu'il a rebaptisée Refinitiv. Le fonds a ensuite conclu un accord pour vendre Refinitiv à London Stock Exchange LSE.L , l'opérateur de la Bourse de Londres. Les autorités européennes de la concurrence doivent statuer dans les prochains mois sur ce projet à 27 milliards de dollars (24,7 milliards d'euros). (Abhinav Ramnarayan et Chibuike Oguh version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

