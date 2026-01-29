 Aller au contenu principal
Blackstone devient le principal actionnaire de New World Development, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du capital-investissement Blackstone Inc BX.N est sur le point de conclure un accord qui ferait de lui le principal actionnaire de New World Development à Hong Kong, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Le promoteur immobilier a refusé de commenter la demande de Reuters.

BLACKSTONE
146,720 USD NYSE -1,16%
