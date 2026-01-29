Blackstone devient le principal actionnaire de New World Development, selon Bloomberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

Le géant du capital-investissement Blackstone Inc BX.N est sur le point de conclure un accord qui ferait de lui le principal actionnaire du promoteur immobilier New World Development de Hong Kong, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

La société en difficulté a refusé de répondre à une demande de commentaire de Reuters.

New World est contrôlé par la famille Cheng, l'une des familles les plus riches de Hong Kong. Par l'intermédiaire de son conglomérat privé, Chow Tai Fook Enterprises, la famille détient 45,24 % de New World, selon les données du LSEG.

Le rapport ajoute qu'il n'a pas été possible de déterminer immédiatement le montant de la participation que Blackstone acquerrait ou le prix qu'elle paierait à la famille Cheng.

La société, la plus endettée parmi ses pairs, a cherché à refinancer la dette et à améliorer ses liquidités, alors que le secteur de l'immobilier est confronté à une pression soutenue due au resserrement des conditions de crédit et à la faiblesse du marché des bureaux.

Jeudi, New World avait une capitalisation boursière de 28,01 milliards de dollars HK (3,59 milliards de dollars), selon les données du LSEG.

Les problèmes d'endettement de New World remontent à une expansion ambitieuse qui s'est heurtée aux troubles politiques de Hong Kong, à la pandémie de COVID-19 et à un effondrement prolongé de l'immobilier.

Blackstone est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

(1 $ = 7,8047 dollars de Hong Kong)