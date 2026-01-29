Blackstone dépasse ses estimations grâce à une forte activité de transaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2) par Isla Binnie

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, grâce à l'intensification des transactions et à la croissance de ses activités dans les centres de données.

Les actions de la société new-yorkaise ont augmenté de 1 % dans les échanges avant bourse.

Les investisseurs financiers et les entreprises ont réinvesti dans les fusions et acquisitions en 2025 après un début volatil, aidés par la détente des taux d'intérêt et l'atténuation de l'incertitude politique.

Blackstone a gagné 957 millions de dollars en vendant des actifs au cours des trois mois précédant décembre, soit 59 % de plus qu'au cours de la même période en 2024.

L'entreprise a engrangé 71,5 milliards de dollars de capitaux frais au cours du trimestre et gère désormais des actifs d'une valeur de 1,27 trillion de dollars.

Les résultats mettent en évidence une tendance croissante des grandes sociétés de capital privé à continuer à lever des fonds à un rythme soutenu, tandis que les fonds plus petits et plus récents luttent dans un environnement plus concurrentiel.

Les fonds d'infrastructure de Blackstone ont enregistré de bonnes performances, avec des valorisations en hausse de 8,4 % au cours de la période. Cette performance est due à l'opérateur de centres de données QTS, que Blackstone a acheté en 2021 et qui bénéficie désormais de la demande pour développer l'intelligence artificielle.

"Notre objectif d'investir massivement dans la construction d'infrastructures numériques et énergétiques continue de créer une valeur significative", a déclaré le président-directeur général Stephen Schwarzman.

Blackstone détient également QTS par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement immobilier (BREIT) qui a enregistré un rendement de 8,1 % en 2025, se redressant après deux années difficiles à partir de la fin 2022, lorsque les investisseurs ont fait la queue pour retirer leur argent dans un contexte de baisse des prix de l'immobilier et de hausse des taux d'intérêt.

Les bénéfices distribuables, c'est-à-dire les liquidités qui peuvent être utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, ont augmenté de 3 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars au cours des trois mois précédant le mois de décembre.

Cela représente 1,75 $ par action, soit plus que les 1,54 $ attendus en moyenne par les analystes, selon les données de LSEG. Pour l'ensemble de l'année, l'indicateur très surveillé s'est établi à 5,57 dollars par action, contre 5,35 dollars attendus par les analystes de LSEG.

Blackstone a dépensé 42 milliards de dollars pour des achats tels que la société japonaise de recrutement d'ingénieurs TechnoPro au cours de la période, et a engagé 23 milliards de dollars supplémentaires pour l'achat de grands actifs tels que le fabricant d'appareils médicaux Hologic .

MAL-AIMÉ PAR LE MARCHÉ BOURSIER

Les actions de Blackstone ont chuté d'environ 11 % l'année dernière, à l'instar d'autres grands gestionnaires d'actifs alternatifs.

Les analystes de Piper Sandler ont déclaré que l'action avait été "mal aimée" et l'ont classée "neutre", mais ont déclaré qu'elle devrait bénéficier d'une reprise de l'activité de transaction et des revenus de performance.

Avec un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de 611 milliards de dollars, la société a fait l'objet d'un examen minutieux ce mois-ci lorsque le président Donald Trump a menacé d'interdire aux grands investisseurs institutionnels d'acheter des maisons unifamiliales.

L'action de Blackstone se négocie actuellement à 23 fois ses bénéfices prévus pour 2026, bien que la croissance prévue des frais ne soit qu'à deux chiffres, a déclaré Piper Sandler.

Les actions ont brièvement perdu jusqu'à 8 %, mais les analystes ont écarté le risque. Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer, a estimé son exposition à environ 6 milliards de dollars, sur un total de plus de 1 200 milliards de dollars, la qualifiant de "manifestement insignifiante".