Blackstone dépasse ses estimations de bénéfices grâce au capital-investissement et à la solidité du crédit

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à des gains importants dans ses activités de crédit et de capital-investissement.

Les bénéfices distribuables, ou les liquidités qui peuvent être utilisées pour payer des dividendes aux actionnaires, ont bondi de 48% à 1,89 milliard de dollars, ou 1,52 $ par action, au cours du trimestre. Les analystes s'attendaient à 1,23 $ par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Les actions de la société new-yorkaise ont augmenté de 1,7 % avant la cloche.

Les transactions ont été nombreuses et rapides ces derniers mois, après la volatilité observée plus tôt dans l'année à la suite de l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane sur les importations, alors que les conseils d'administration des entreprises s'adaptent à l'incertitude persistante.

Les ventes d'actifs dans le secteur du crédit et de l'assurance se sont élevées à 13 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que Blackstone a également vendu 9,3 milliards de dollars d'actifs de capital-investissement.

Parmi les grandes transactions du trimestre, l'activité de crédit et d'assurance de Blackstone a dirigé un investissement de 7 milliards de dollars dans une installation de gaz naturel liquéfié appartenant à Sempra SRE.N au Texas.

Blackstone a déployé 26,6 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre et dispose de 188,1 milliards de dollars de poudre sèche.

Poursuivant sur sa lancée au quatrième trimestre, Blackstone s'est associé à TPG TPG.O pour racheter la société de diagnostic médical Hologic HOLX.O dans le cadre d'une opération évaluée à 18,3 milliards de dollars.

UNE FORTE COLLECTE DE FONDS

La branche crédit et assurance de Blackstone a représenté près des deux tiers des 54,2 milliards de dollars de flux entrants au cours du trimestre, portant les actifs sous gestion à un niveau record de 1,24 trillion de dollars.

Cette unité, la plus importante de la société en termes d'actifs, est un élément clé de l'influence croissante de la société dans le domaine du crédit privé.

Le bénéfice distribuable du segment a plus que doublé pour atteindre 871,5 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre.

Les commentaires de la direction sur les marchés du crédit seront suivis de près, les analystes s'attendant à ce que le secteur tempère les inquiétudes sur la qualité des actifs.

Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs se sont affaiblies ces dernières semaines, les faillites du distributeur de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor ayant ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant les risques de crédit.

Les actions de Blackstone ont baissé de 6 % cette année à la dernière clôture, sous-performant l'indice de référence S&P 500

