BLACKSTONE : Crown Resorts rejette son offre de rachat

(AOF) - Le plus grand groupe de jeux et de divertissement d'Australie Crown Resorts ne s'est pas encore prononcé sur le bien-fondé d'une fusion avec son concurrent, The Star Entertainment Group Limited. Crown fait déjà l'objet d'une offre de rachat du groupe de private equity, Blackstone, que la cible a rejeté aujourd'hui. Pour faciliter l'évaluation du projet de fusion par le management de Crown, ce dernier a demandé à Star de fournir certaines informations afin de lui permettre de mieux comprendre diverses questions préliminaires.

Les actionnaires de Crown n'ont pas besoin de prendre de mesures concernant le projet de fusion à ce stade. Il n'y a aucune certitude que le projet de fusion aboutisse à une transaction.

