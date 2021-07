Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone : acquisition de Sphera pour près de 1,4 Md$ Cercle Finance • 06/07/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Blackstone a conclu un accord définitif pour acquérir Sphera, un fournisseur leader de logiciels, de données et de services de conseil en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG), auprès de Genstar Capital. L'investissement, qui valorise l'entreprise à environ 1,4 milliard de dollars, sera réalisé par l'intermédiaire du fonds d'investissement phare de Blackstone. ' Grâce à un logiciel SaaS, des données exclusives et des services de conseil, les experts de Sphera travaillent avec des organisations du monde entier pour les aider à détecter, gérer et atténuer les risques ESG dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la sécurité et du développement durable, de la gestion des risques opérationnels et de la gestion des produits ' indique le fonds. La société compte plus de 3 000 clients dans plus de 100 pays.

Valeurs associées THE BLACKSTONE NYSE -0.31%