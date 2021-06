Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone : acquisition de IDG pour 1,3 milliard de dollars Cercle Finance • 03/06/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Blackstone a conclu un accord pour acquérir International Data Group (IDG) une filiale de China Oceanwide Holdings. Cette acquisition porte sur une valeur d'entreprise de 1,3 milliard de dollars. IDG fournit des informations sur le marché à l'industrie technologique. Cette opération permettra à IDG d'investir de manière significative dans des opportunités supplémentaires de croissance. Peter Wallace, Global Head of Core Private Equity chez Blackstone, a déclaré: ' IDG a une marque de confiance et une connaissance approfondie des fournisseurs et acheteurs de technologies, et notre investissement aidera l'entreprise à accélérer ses plans pour créer des offres de produits encore plus avancées dans l'ensemble de ses activités '.

