Blackstone a dépassé les attentes au deuxième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Au deuxième trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Il a essuyé une perte nette de 23,39 millions de dollars, soit -4 cents par action, contre un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars ou 1,82 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a bondi de 86% à 2 milliards de dollars, soit 1,49 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus s’élevant à 1,44 dollar.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.