BlackRock va tailler dans ses effectifs

" À la suite de ces mesures, environ 500 (soit moins de 3 %) de nos collègues quitteront BlackRock alors que nous réaffectons nos ressources à nos opportunités de croissance les plus importantes ", indique le mémo.

Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, et son président, Rob Kapito, auraient indiqué au personnel, dans un mémo de mercredi, qu'" après une croissance significative des effectifs ces dernières années ", la société " apporte quelques changements " à la taille et à la forme de ses effectifs.

(AOF) - BlackRock prévoit de réduire son personnel, à hauteur de 500 emplois concernés, après avoir connu plusieurs années de croissance, a rapporté le Financial Times. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde est aux prises avec les retombées de la baisse massive du marché. Les suppressions d'emplois équivaudraient à une réduction d'environ 2,5% de son effectif total de près de 20 000 personnes, dont environ un tiers aux États-Unis.

