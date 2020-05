BLACKROCK : son principal actionnaire, PNC Financial, sort du capital

(AOF) - PNC Financial a annoncé la cession de sa participation de 22,4% dans le numéro un mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, dont il était le premier actionnaire. Elle était valorisée 17 milliards de dollars à la clôture de lundi. BlackRock en profitera pour racheter 1,1 milliard de dollars de ses propres actions. PNC Financial détient 34,8 millions de titre du gérant d'actifs et était à son capital depuis 1995.

" En tant que bons gérants du capital des actionnaires, nous avons constamment examiné les options permettant d'extérioriser la valeur de notre investissement", a déclaré le PDG de PNC, William S. Demchak. "Nous pensons que le moment est venu de le faire, en réalisant un retour sur investissement substantiel, en améliorant considérablement notre bilan et nos liquidités déjà solides, et en laissant PNC très bien placé pour tirer parti des opportunités d'investissement potentielles que l'histoire a montré qu'elles pouvaient se présenter sur des marchés perturbés ".

