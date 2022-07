BlackRock: signe un partenariat avec QLS Advisors information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 17:38

(CercleFinance.com) - BlackRock et QLS Advisors, une société de conseil et de technologie dans le domaine des sciences de la vie, ont annoncé un partenariat par le biais de BlackRock Systematic afin de développer des solutions d'investissement basées sur les données pour aider à accélérer l'innovation biomédicale.



' Le partenariat tirera parti de l'expérience combinée des deux sociétés en matière de recherche et développement et d'investissement, en orientant le financement vers des entreprises publiques et privées qui ont le potentiel de créer des thérapies transformatrices, tout en cherchant à obtenir des retours sur investissement intéressants pour les clients ' indique le groupe.



' Cette méthodologie, associée à la plateforme mondiale de BlackRock Systematic, à ses analyses exclusives et à plus de 35 ans d'expérience en matière d'investissement axé sur les données, présente une approche différenciée de l'investissement dans les entreprises des sciences de la vie ' rajoute BlackRock.