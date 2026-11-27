BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Abivax, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 474 042 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,11% du capital et 5,04% des droits de vote de cette société de biotechnologie.

En revanche, Helikon Investments Limited, agissant pour le compte du fonds Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV, a déclaré avoir franchi en baisse, le 20 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Abivax.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché. La société de gestion basée à Londres a précisé détenir, pour le compte dudit fonds, 3 887 441 actions Abivax, soit 4,44% du capital et 4,38% des droits de vote.