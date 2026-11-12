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BlackRock se renforce encore au capital de Zalando, qui monte en Bourse
information fournie par AOF 12/11/2026 à 14:34

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(Zonebourse.com) - La société américaine de gestion de fonds BlackRock s'est renforcée au capital du groupe allemand de prêt-à-porter en ligne Zalando à la suite d'une acquisition d'actions, apprend-on jeudi dans un avis financier.

Selon le document, le gestionnaire d'actifs détient désormais plus de 250,25 millions d'actions du distributeur berlinois, soit 5,83% de ses droits de vote, contre 5,64% lors de sa précédente notification, qui ne datait que de lundi dernier.

Dans le détail, BlackRock détient 5,12% des droits de vote de façon directe et 0,71% sous forme d'instruments financiers.

Au 31 décembre 2025, le principal actionnaire de Zalando restait le milliardaire danois Anders Holch Povlsen, avec 10,1% du capital.

BlackRock arrivait juste derrière, avec une participation de 5,1%, identique à celle des co-fondateurs Robert Gentz et David Schneider, qui contrôlent à eux deux 5,1% du capital.

A la Bourse de Francfort, l'action Zalando progressait de 2,8% jeudi vers 14h15, signant la plus forte hausse de l'indice DAX, lui-même en hausse de 0,3%.

Le titre progresse de 12,8% depuis le début de l'année, faisant mieux que son indice de référence ( 9,4%) sur la période.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 14:34:00.

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