 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BlackRock se renforce au capital de Zalando
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 12:06

Ajouter Boursorama à vos sources

BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, a accru sa participation au capital de Zalando à la suite d'une acquisition d'actions, selon un avis financier diffusé ce lundi.

En date du vendredi 30 octobre, la société de gestion de portefeuille et ses filiales détenaient 5,56% des droits de vote du spécialiste allemand de la mode en ligne, peut-on lire dans le document.

Elle contrôlait directement 5,08% du capital et 0,47% sous forme d'instruments financiers.

Au moment de sa précédente notification, sa participation s'établissait à exactement 5%.

A la Bourse de Francfort, l'action Zalando progressait de 0,3% dans le sillage de ces informations lundi en fin de matinée. Le titre affiche des gains de plus de 9,5% cette année.

Valeurs associées

ZALANDO
27,790 EUR XETRA +0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers dans une zone bouclée dans le centre historique de Cracovie, au lendemain d'une fusillade qui a fait six morts, le 8 novembre 2026 en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Pologne : le tueur de Cracovie est mort, aucune certitude sur ses motivations
    information fournie par AFP 09.11.2026 12:57 

    L'auteur de la tuerie de Cracovie, un Polonais de 24 ans qui a succombé à ses blessures lundi, ne répondra jamais de ses actes, dont les enquêteurs affirment qu'ils ne disposent encore d'aucun élément matériel pour les associer à une idéologie particulière. Michal ... Lire la suite

  • Une couturière dispose une pile de serviettes hygiéniques réutilisables tout juste terminées dans l’atelier de Han’s Care, le 20 octobre 2026 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne ( AFP / Marco Simoncelli )
    En Éthiopie, une petite entreprise contre la "précarité menstruelle"
    information fournie par AFP 09.11.2026 12:56 

    Dans un atelier exigu du cœur de la capitale éthiopienne Addis Abeba, une dizaine de couturières s'appliquent à confectionner des serviettes hygiéniques réutilisables dans un pays où de nombreuses femmes en sont privées, du fait de leur coût et du tabou entourant ... Lire la suite

  • Le patron de Nvidia, Jensen Huang, le 13 octobre 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )
    Jensen Huang, patron vedette de l'IA rattrapé par une liaison dangereuse
    information fournie par AFP 09.11.2026 12:51 

    Plongé dans un scandale d'espionnage chinois présumé, à travers une liaison extraconjugale, Jensen Huang est devenu avec l'explosion de l'intelligence artificielle (IA) l'un des patrons les plus puissants et visibles au monde. A la tête du géant des semi-conducteurs ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    BOIRON SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 09.11.2026 12:51 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0497 +17,22%
Pétrole Brent
94,73 -4,62%
CAC 40
8 191,3 +0,64%
2CRSI
16,35 +2,96%
SOITEC
96,34 +2,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank