BlackRock se renforce au capital de Zalando

BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, a accru sa participation au capital de Zalando à la suite d'une acquisition d'actions, selon un avis financier diffusé ce lundi.

En date du vendredi 30 octobre, la société de gestion de portefeuille et ses filiales détenaient 5,56% des droits de vote du spécialiste allemand de la mode en ligne, peut-on lire dans le document.

Elle contrôlait directement 5,08% du capital et 0,47% sous forme d'instruments financiers.

Au moment de sa précédente notification, sa participation s'établissait à exactement 5%.

A la Bourse de Francfort, l'action Zalando progressait de 0,3% dans le sillage de ces informations lundi en fin de matinée. Le titre affiche des gains de plus de 9,5% cette année.