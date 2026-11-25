La société de gestion américaine BlackRock a annoncé, mercredi 18 novembre, avoir trouvé un accord pour l’acquisition du gestionnaire brésilien Sulamérica Investimentos.

Si les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés, le montant de 850 millions de réaux brésiliens (132 millions d’euros) est avancé par plusieurs médias dont Reuters. BlackRock paierait 700 millions de réaux à la clôture de l’opération, attendue en 2027, tandis que le versement des 150 millions restant serait conditionné à des objectifs de performance futurs.

Fondé en 1996, Sulamérica Investimentos gère environ 17 milliards de dollars et appartient au groupe de santé privée Rede d’Or depuis 2022 via le rachat de l’assureur Sulamérica Seguros.

Dans un communiqué, Sulamérica Investimentos revendique plus de 25 accords de distribution dans le secteur de la gestion de patrimoine au Brésil et dit entretenir des relations avec environ 200 des principaux fonds de retraite du pays.

« Être brésilien au Brésil, c’est comprendre les besoins locaux de nos clients et mettre les ressources et les capacités de notre plateforme mondiale au service de ces besoins. Cette alliance s’inscrit dans la continuité de l’activité que nous avons développée dans le pays depuis 2008 et reflète notre confiance durable envers le Brésil » , a déclaré Armando Senra, responsable du segment institutionnel pour les Amériques et directeur des opérations de BlackRock au Canada et en Amérique latine.

BlackRock et Sulamérica Investimentos continueront d’opérer indépendamment jusqu’à la finalisation de l’opération.

Adrien Paredes-Vanheule