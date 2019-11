BlackRock reste favorable aux actions américaines, le risque de récession étant limité

Il semble à ce dernier que l'activité manufacturière pourrait reprendre des couleurs à l'avenir. Le gérant ne voit encore aucun signe indiquant un redressement significatif de la croissance, mais il s'attend à ce que des conditions financières plus favorables - résultant d'un assouplissement monétaire et d'un apaisement potentiel des tensions commerciales - se répercutent progressivement sur l'ensemble de l'économie réelle d'ici 6 à 12 mois. En conséquence, le risque d'une récession aux États-Unis l'année prochaine paraît limité.

Le gestionnaire d'actifs souligne que Fed a annoncé le passage à une approche qui dépend davantage des données économiques, et il pense qu'il est maintenant peu probable qu'elle abaisse à nouveau ses taux durant les prochains mois. " La résilience de l'économie américaine est l'une des principales raisons pour lesquelles la Fed a mis fin à son assouplissement de fin de cycle " précise Jean Boivin, responsable mondial de la Recherche pour le BlackRock Investment Institute.

(AOF) - BlackRock Investment Institute maintient sa surpondération sur les actions américaines et sa position neutre sur la dette d'entreprises américaine. Comme le crédit fait toujours partie de sa thèse de revenu et que le risque d'une récession lui paraît limité aux États-Unis, il conserve sans hésitation des positions aussi bien dans le High Yield que dans l'Investment Grade jusqu'à la fin de l'année.

