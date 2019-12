BlackRock Real Assets lève 1 milliard de dollars pour le premier closing de son fonds d'énergies

David Giordano, Responsable mondial de BlackRock Renewable Power a déclaré : " Les énergies renouvelables deviennent une classe d'actifs à part entière pour les investisseurs et représentent l'un des segments les plus dynamiques dans le secteur des infrastructures ".

(AOF) - BlackRock Real Assets a finalisé le premier closing de son fonds Global Renewable Power III (GRP III) à un montant record, 1 milliard de dollars. Cette levée a été réalisée auprès de 35 investisseurs institutionnels situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. GRP III est le troisième millésime du fonds mondial d'énergies renouvelables développé par BlackRock. Ce fonds investit dans une large gamme d'actifs d'infrastructures associés à la transition énergétique, avec une concentration sur les actifs en lien avec la production, le stockage et la distribution d'énergies renouvelables.

