BlackRock rachète Kreos

(AOF) - BlackRock a annoncé l’acquisition de Kreos, un fournisseur de financement en dette pour des entreprises non-cotées en phase de développement et de croissance, dans les secteurs de la technologie et de la santé. Kreos a son siège à Londres et son équipe compte 45 personnes. La transaction, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2023, est soumise aux conditions réglementaires et de clôture habituelles. L'impact financier de la transaction n'est pas significatif pour les bénéfices de BlackRock.