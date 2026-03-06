BlackRock limite les retraits alors que les rachats ébranlent le fonds de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

BlackRock BLK.N a déclaré vendredi qu'il avait limité les retraits d'un fonds phare de crédit privé après une forte augmentation des demandes de rachat, dans un contexte d'inquiétude croissante des investisseurs à l'égard d'une classe d'actifs autrefois en plein essor.

Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs au monde ont chuté de 4,6 % dans les premiers échanges.

Le sentiment à l'égard du crédit privé continue de se dégrader depuis que Blue Owl a remplacé les rachats de clients par des promesses de paiement et que certains acteurs ont été exposés l'année dernière aux faillites d'un fournisseur américain de pièces détachées automobiles et d'un prêteur automobile à risque.

En début de semaine, l'augmentation des demandes a incité son rival Blackstone BX.N à relever sa limite habituelle de rachat de 5 % à 7 %, tandis que la société et ses employés ont investi 400 millions de dollars pour permettre à toutes les demandes d'être satisfaites.

Le fonds HPS Corporate Lending de BlackRock, d'une valeur de 26 milliards de dollars, a reçu des demandes de retrait d'une valeur de 1,2 milliard de dollars au cours du premier trimestre, soit environ 9,3 % de sa valeur nette d'inventaire.

Il a annoncé aux investisseurs qu'il verserait 620 millions de dollars dans le cadre du rachat trimestriel, atteignant ainsi le seuil de 5 % qui permet au gestionnaire d'actifs de limiter les retraits ultérieurs.

Les demandes de rachat auxquelles sont confrontés certains des plus grands acteurs du marché reflètent le manque de liquidités dans le secteur, où l'argent des investisseurs est souvent immobilisé dans des actifs qui ne peuvent pas être vendus immédiatement.

Les investisseurs se précipitent également vers des valeurs refuges alors que les marchés sont confrontés à une volatilité accrue cette année, dans un contexte de craintes croissantes d'un ralentissement économique dû à un conflit prolongé au Moyen-Orient, à des perturbations dues à l'IA et à des défauts de paiement.

HPS a déclaré dans un communiqué que l'incertitude présente une opportunité.

"À notre avis, préserver le capital disponible du fonds pour tirer parti de cette opportunité perçue, tout en fournissant des liquidités aux actionnaires conformément aux paramètres conçus par le fonds, est dans le meilleur intérêt du fonds dans son ensemble", a déclaré HPS dans un communiqué.

BlackRock a racheté HPS l'année dernière pour 12 milliards de dollars, dans le cadre de son expansion dans le secteur florissant du crédit privé.