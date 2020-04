BlackRock : les actifs sous gestion repassent sous les 7 000 milliards de dollars

(AOF) - BlackRock a présenté des résultats et des actifs sous gestion en recul au premier trimestre. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net reculer de 23% à 806 millions de dollars, soit 5,15 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action a atteint 6,60 dollars. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 11% à 3,71 milliards de dollars.

Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a baissé de 45% à 684 millions de dollars de dollars, ce qui lui permet d'afficher une marge opérationnelle de 18,4% contre 36,8% au premier trimestre 2019. Le groupe a enregistré dans ses comptes un don de bienfaisance de 589 millions de dollars avant impôts.

Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a reculé de 1% à 6 466 milliards de dollars. Il avait fini l'année avec 7 429 milliards d'encours. Il a enregistré une collecte de 34,99 milliards de dollars contre 64,67 milliards de dollars, un an plus tôt. Le groupe a aussi connu des effets de marché et de change négatifs sur le trimestre de respectivement 906,5 milliards de dollars et 91,4 milliards de dollars.

Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a en particulier attiré 13,83 milliards de dollars d'argent frais et affiche 1 852 milliards de dollars d'actifs sous gestion. iShares représente 29% des actifs sous gestion.