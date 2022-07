BlackRock : les actifs sous gestion en recul de 11% au second trimestre

(AOF) - Résultats en berne pour BlackRock au deuxième trimestre. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs accuse les effets de marchés mondiaux sous tension qui ont érodé le niveau de ses commissions. Sur la période, le bénéfice ajusté est ainsi tombé à 1,12 milliard de dollars, soit 7,36 dollars par action, pour les trois mois clos le 30 juin, contre 1,61 milliard de dollars, soit 10,45 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que le gestionnaire d'actifs enregistre un bénéfice de 7,90 dollars par action.

Les actifs sous gestion de la société s'établissent à 8487 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit un repli de 11% par rapport à l'an passé.

Le chiffre d'affaires de BlackRock atteint 4,52 milliards de dollars, en recul de 6% par rapport au deuxième trimestre 2021. L'Ebit ajusté s'inscrit également en repli de 14%, à 1,7 milliard de dollars.

"Les investisseurs naviguent actuellement entre une inflation élevée, des taux en hausse et le pire début d'année pour les actions et les obligations depuis un demi-siècle, avec des reculs de 20% et 10%, respectivement." a commenté Laurence D. Fink, p.d.-g. De BlackRock à propos de ces résultats décevants.

AOF - EN SAVOIR PLUS