(Zonebourse.com) - BlackRock étoffe sa gamme de fonds indiciels avec le lancement de l'iShares MSCI World IMI UCITS ETF (WWLD).

Ce nouvel ETF offre une exposition à 5 105 entreprises de toutes tailles, des petites aux grandes capitalisations, réparties sur les marchés développés.

Avec des frais annuels limités à 0,07 %, il se positionne parmi les solutions d'investissement à faible coût.

Plus diversifié que l'indice MSCI World traditionnel, qui couvre uniquement les grandes et moyennes capitalisations, ce fonds permet aux investisseurs d'accéder à un univers boursier élargi au sein d'un seul produit.

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