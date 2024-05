BlackRock lance 4 nouveaux ETF obligataires à échéance

(AOF) - BlackRock a lancé quatre nouveaux iShares iBonds ETF offrant des expositions aux obligations d'État, élargissant ainsi la gamme iShares d'UCITS ETF à échéance fixe à 13 fonds, avec des échéances allant désormais de 2025 à 2029. C'est la première fois que le plus important gestionnaire d’actifs mondial propose des iShares iBonds exposés à la dette souveraine européenne. "Après une période déterminée, les ETF arriveront à maturité et seront transformés en liquidités pour les investisseurs", explique-t-il.

Ce lancement offre des échéances supplémentaires dans la dette publique américaine à la gamme iBonds actuelle : décembre 2027 et 2029. Ce lancement élargit en outre l'éventail de choix des investisseurs en donnant un accès à la dette publique italienne sur les échéances 2026 et 2028. "Les obligations d'État italiennes présentent actuellement les rendements les plus élevés parmi les obligations de la zone euro", souligne BlackRock.

Ces nouveaux ETF sont iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury Ucits ETF, iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury Ucits ETF, iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond Ucits ETF et iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond Ucits ETF.