BlackRock: l'UE approuve l'acquisition de GIM

information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Global Infrastructure Management (GIM) par BlackRock, toutes deux américaines.



La transaction concerne principalement les activités de gestion de fonds.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération proposée.





Valeurs associées BLACKROCK 782,85 USD NYSE 0,00%