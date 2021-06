BlackRock : important développement en Chine

(AOF) - BlackRock est devenu le premier gestionnaire d'actifs non chinois à pouvoir opérer une activité de distribution de fonds mutuels en Chine, dont il sera l'unique actionnaire. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières lui a donné son feu vert. D'autres gestionnaires d'actifs, comme Fidelity International Ltd. et Neuberger Berman Group LLC, attendent une réponse des autorités chinoises.