BlackRock: hausse de 8% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en hausse de 7% en comparaison annuelle, à 1,45 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2023, soit 9,66 dollars par action (+8%).



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 0,4 point à 41,6% pour des revenus en hausse de 7% à 4,63 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion moyens se sont accrus de 11% à près de 9.385 milliards.



Faisant aussi part d'un accord pour l'acquisition de Global Infrastructure Partners (GIP), 'créant une plateforme d'investissement en infrastructure de premier ordre au niveau mondial', BlackRock déclare débuter 2024 'avec une dynamique vigoureuse'.





