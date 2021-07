Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock : hausse de 28% du bénéfice net ajusté trimestriel Cercle Finance • 14/07/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - BlackRock publie, au titre du deuxième trimestre 2021, un bénéfice net ajusté en croissance de 28% à 1,55 milliard de dollars, soit 10,03 dollars par action, un BPA dépassant sensiblement le consensus de marché. Le géant de la gestion d'actifs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 1,2 point à 44,9% pour des revenus en progression de 32% à 4,82 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion moyens ont aussi augmenté de 34% à 9.317 milliards. Il explique son augmentation d'un tiers des revenus par 'des gains de marchés significatifs, ainsi qu'une croissance organique vigoureuse, des commissions de performance plus élevées et une hausse de 14% des revenus de services de technologie'.

Valeurs associées BLACKROCK NYSE -3.99%