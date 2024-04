Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BlackRock: hausse de 24% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en hausse de 23% en comparaison annuelle, à 1,47 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2024, soit 9,81 dollars par action (+24%).



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,8 point à 42,2% pour des revenus en progression de 11% à 4,73 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion moyens se sont accrus de 14% à 10.177 milliards.



'Les clients se tournent vers BlackRock pour libérer tout le potentiel de leurs portefeuilles, ce qui se reflète dans des afflux nets de premier ordre dans le secteur de 236 milliards de dollars sur les douze derniers mois', souligne son président et CEO Laurence Fink.





