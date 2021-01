Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock : hausse de 20% du bénéfice net ajusté trimestriel Cercle Finance • 14/01/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - BlackRock publie, au titre du dernier trimestre 2020, un bénéfice net ajusté en croissance de 20% à 1,57 milliard de dollars, soit 10,18 dollars par action, un BPA dépassant assez largement l'estimation moyenne des analystes. Le géant de la gestion d'actifs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 3,1 points à 46,6% pour des revenus en progression de 13% à 4,48 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion moyens ont aussi augmenté de 13% à 8.154 milliards. Sur l'ensemble de l'année écoulée, BlackRock a ainsi accru son BPA ajusté de 19% à 33,82 dollars, pour des revenus en croissance de 11% à 16,2 milliards et des actifs sous gestion moyens en hausse de 12% à 7.549 milliards.

Valeurs associées BLACKROCK NYSE +0.60%