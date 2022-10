BlackRock Global Infrastructure IV réalise une levée de 4.5 milliards de dollars

(AOF) - BlackRock annonce une levée record pour le premier closing du Global Infrastructure IV avec 4.5 milliards de dollars d'engagements initiaux, atteignant ainsi plus de la moitié de son objectif total dès le premier closing. Infra IV vise à constituer un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructures à travers le monde, qui devraient être en mesure de bénéficier de trois tendances structurelles de long terme, en phase d’accélération du fait de transition énergétique mondiale : la décarbonisation, la décentralisation et la digitalisation.

Il visera des investissements dans cinq secteurs : l'énergie et l'environnement, l'énergie à faible teneur en carbone, les équipements collectifs réglementés, le transport et la logistique, et les infrastructures numériques.

Le fonds Infra IV, qui vise à lever 7,5 milliards de dollars, succède au Global Energy & Power Infrastructure Fund III, qui avait atteint 5,1 milliards de dollars et a depuis pleinement investi le capital de ses investisseurs dans différentes entreprises et projets à travers les secteurs mondiaux de l'énergie, des équipements collectifs, du numérique et des transports.