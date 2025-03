BlackRock, General Mills, GE Vernova : les valeurs à suivre aujourd’hui à Wall Street

(AOF) - BlackRock

La société de capital-investissement Cinven a accepté de vendre le groupe Viridium (une plateforme européenne de consolidation de l'assurance-vie) à un consortium composé d'Allianz, BlackRock, T&D Holdings, Hannover Re et Generali Financial Holdings. La valeur de la transaction s'élève à environ 3,5 milliards d'euros. Cinven se retire de son investissement majoritaire dans Viridium après plus d'une décennie à développement l'activité d'assurance. Viridium restera une plateforme indépendante et autonome, dirigée par l'équipe de management actuelle.

General Mills

General Mills annonce avoir réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, le groupe subissant le contrecoup de la demande de snacks salés et d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, dans un contexte de concurrence des marques de distributeurs. "L'entreprise s'attend à ce que l'incertitude macroéconomique continue d'avoir un impact sur les consommateurs au quatrième trimestre", a déclaré le fabricant de Cheerios.

GE Vernova

Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova a conclu un accord avec RWE pour fournir 109 de ses éoliennes terrestres de 2,8 MW-127m afin d'alimenter le parc éolien Honey Mesquite dans le comté de Glasscock, au Texas, et de réalimenter le parc éolien Forest Creek près de Big Spring, au Texas. Les livraisons des éoliennes pour les deux projets devraient commencer plus tard dans l'année. Ces projets porteront à plus de 1 gigawatt (GW) la capacité éolienne reconstruite et réalimentée de RWE aux États-Unis.