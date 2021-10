Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock : fonds de capital-risque avec Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce ce matin le lancement d'un fonds de capital-risque axé sur la santé et le bien être, en association avec BlackRock. Les partenaires poursuivent deux objectifs : des multiples attractifs sur le capital investi d'une part, une contribution positive aux grandes tendances sociétales de l'autre. Ce fonds est conçu pour exploiter ' un riche ensemble d'opportunités dans quatre sous-thèmes ', notamment la santé physique et le bien-être, la santé mentale et le développement, la nutrition et les ressources, et la santé... financière.

Valeurs associées BLACKROCK NYSE +0.25%