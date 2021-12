BlackRock dévoile 3 nouveaux dépositaires pour iShares

(AOF) - Le géant de la gestion d'actifs, BlackRock, augmente le nombre de dépositaires pour sa filiale de fonds indiciels (ETF) iShares. Il a signé des accords en ce sens avec BNY Mellon, Citi et JP Morgan, qui viendront en renfort de son partenaire historique State Street. Ces accords concernent les 2 300 milliards de dollars d'ETF listés aux Etats-Unis. La transition des actifs vers les nouveaux fournisseurs devrait commencer au cours du second semestre de 2022 et devrait prendre 18 mois.