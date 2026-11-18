Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 13 novembre 2026, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nexans.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nexans sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de garantie.

BlackRock indique détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 2 211 060 actions Nexans représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et des droits de vote du fournisseur de câbles pour l'électrification.