BlackRock : collecte de 75,3 milliards de dollars au troisième trimestre

Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a en particulier attiré 57,95 milliards de dollars d'argent frais et affiche 3 038 milliards de dollars d'actifs sous gestion. iShares représente 32% des actifs sous gestion de BlackRock.

Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a bondi de 21% pour atteindre 9 463 milliards de dollars, là où le marché anticipait 9 640 milliards de dollars. Il a enregistré une collecte de 75,3 milliards de dollars contre 128,7 milliards de dollars, un an plus tôt.

