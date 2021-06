Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock : changement à la direction de TCP Capital Cercle Finance • 02/06/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - BlackRock TCP Capital (TCPC) a annoncé aujourd'hui que Rajneesh Vig succédera à Howard Levkowitz au poste de président du conseil d'administration et de directeur général. Howard Levkowitz, cofondateur de TCP, a annoncé qu'il prendrait sa retraite de BlackRock TCP Capital le 5 août. Rajneesh Vig assumera le rôle de directeur général le 5 août 2021 et celui de président du conseil d'administration le 30 septembre 2021. Phil Tseng assumera les rôles de président et de directeur de l'exploitation. Il occupera le poste de directeur de l'exploitation le 5 août 2021 et celui de président le 30 septembre 2021. ' Cette transition de la direction fait suite à l'acquisition de Tennenbaum Capital Partners par BlackRock en 2018, qui a solidifié la position de BlackRock en tant que gestionnaire de crédit privé de premier plan ' indique le groupe.

