BlackRock: BPA accru de 12% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en hausse de 11% en comparaison annuelle, à 1,55 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2024, soit 10,36 dollars par action (+12%).



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,6 point à 44,1% pour des revenus en progression de 8% à 4,8 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion (AUM) moyens se sont accrus de 14% à 10.458 milliards.



'BlackRock a engrangé 82 milliards de dollars d'afflux nets totaux au deuxième trimestre', souligne aussi son président et CEO Laurence Fink, ajoutant être 'en voie de clore l'acquisition prévue de Global Infrastructure Partners au troisième trimestre 2024'.





Valeurs associées BLACKROCK 828,04 USD NYSE +0,34%