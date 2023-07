Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock: BPA accru d'un quart au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en hausse de 25% en comparaison annuelle, à 1,4 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit 9,28 dollars par action (+26%).



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée baisser de 1,2 point à 42,5% pour des revenus en diminution de 1% à 4,46 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion moyens se sont accrus de 2% à 9187 milliards.



Ses afflux nets totaux ont baissé à 80,2 milliards de dollars, contre 89,6 milliards un an auparavant, bien que 'reflétant une vigueur continue de la plateforme avec des flux positifs à travers les types de clients et les régions', selon le groupe.





Valeurs associées BLACKROCK NYSE 0.00%