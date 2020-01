Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 15/01/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - BlackRock prend 1,7% sur les premiers échanges à Wall Street, après la publication par le géant de la gestion d'actifs, au titre du trimestre écoulé, d'un BPA ajusté en hausse de 37% à 8,34 dollars, battant d'environ 75 cents le consensus de marché. Le groupe revendique une marge opérationnelle ajustée stable à 43,5%, ainsi que 129 milliards de dollars d'afflux nets totaux sur le trimestre, ses actifs sous gestion se montant en fin de période à 7.430 milliards, en progression de 24% sur un an.

