BlackRock: baisse du BPA ajusté trimestriel de 30%

(CercleFinance.com) - BlackRock publie un bénéfice net ajusté de 1,1 Md$ au titre du 2e trimestre, en recul de 30% par rapport à la même période il y a douze mois (1,6 Md$). Par conséquent, le BPA ajusté ressort à 7,36$ (en recul de 30%), et inférieur au consensus.



Les actifs sous gestion de la firme s'établissent à 8487 Mds$ au 2e trimestre, soit un recul de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires de la firme s'établit à 4,52 Mds$, en recul de 6% par rapport au 2e trimestre 2021. L'EBIT ajusté ressort quant à lui en baisse de 14%, à 1,7 Md$.



'Le premier semestre 2022 s'est déroulé dans un environnement d'investissement que nous n'avions pas connu depuis des décennies. Les investisseurs doivent faire face à l'inflation, à la hausse des taux et au pire début d'année pour les actions et les obligations depuis un demi-siècle', a commenté Laurence D. Fink, p.d.-g. De BlackRock.





