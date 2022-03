Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock: adopte le réseau 5G privé de Verizon information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 12:48









(CercleFinance.com) - Verizon Business annonce que le nouveau siège mondial de BlackRock à Hudson Yards (New York) sera équipé de son réseau 5G privé.



L'accord apportera une connectivité sécurisée 5G Ultra Wideband aux zones de la toute nouvelle installation de BlackRock à Hudson Yards, notamment dans la salle des marchés, le centre de conférence, les salles de réunion ou l'auditorium.



'La 5G Ultra Wideband est la plate-forme destinée aux entreprises du 21e siècle et devrait être une condition préalable pour tout lieu de travail qui vise à être à la pointe de la technologie et prêt pour l'avenir', a déclaré Tami Erwin, directeur général de Verizon Business.





